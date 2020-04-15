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Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz"

Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz" İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Adana'da cezaevinden tahliyeler başladı Otobüslerle evlerine gönderilen hükümlülerden bazıları camlardan kafalarını çıkartıp "Hala tahliye edildiğimize inanamıyoruz çok mutluyuz"...

15.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:13
Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz"
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Adana 'da cezaevinden tahliyeler başladı
Otobüslerle evlerine gönderilen hükümlülerden bazıları camlardan kafalarını çıkartıp "Hala tahliye edildiğimize inanamıyoruz çok mutluyuz" dedi
ADANA - Adana'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı. ükümlüler "hala inanamıyoruz çok mutluyuz" dedi.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adana'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Kürkçüler Ceza İnfaz Kurumu önünde polis tahliye öncesi geniş güvenlik önlemi aldı. Polis hiç kimseyi cezaevi yakınına almadı. Bir süre sonrada otobüslerle hükümlüler tahliye edildi. Hükümlülerinin hepsinin maskeli olduğu ve sosyal mesafeye dikkat edilerek otobüslere bindirildikleri görüldü. Otobüslerden basın mensuplarını gören hükümlüler el salladı. Bazı hükümlüler ise pencereden başlarını çıkartıp "Hala tahliye olduğumuza inanamıyoruz çok mutluyuz" dedi. Tahliye edilenler otobüslerle evlerine kadar götürüldü.
Adana genelinde açık cezaevinden evine izne gönderilenler de dahil yaklaşık 2 bin 500 mahkumun tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen hükümlü: ’Hala inanamıyoruz çok mutluyuz’

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, Genel
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