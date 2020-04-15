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Tahliye edilen hükümlü: "İnanamıyoruz"

Adana'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı.

15.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:56
Tahliye edilen hükümlü:
Adana 'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı. Hükümlüler "hala inanamıyoruz çok mutluyuz" dedi.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Adana'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Kürkçüler Ceza İnfaz Kurumu önünde polis tahliye öncesi geniş güvenlik önlemi aldı. Polis hiç kimseyi cezaevi yakınına almadı. Bir süre sonrada otobüslerle hükümlüler tahliye edildi. Hükümlülerinin hepsinin maskeli olduğu ve sosyal mesafeye dikkat edilerek otobüslere bindirildikleri görüldü. Otobüslerden basın mensuplarını gören hükümlüler el salladı. Bazı hükümlüler ise pencereden başlarını çıkartıp "Hala tahliye olduğumuza inanamıyoruz çok mutluyuz" dedi. Tahliye edilenler otobüslerle evlerine kadar götürüldü.
Adana genelinde açık cezaevinden evine izne gönderilenler de dahil yaklaşık 2 bin 500 mahkumun tahliye edildiği öğrenildi.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Güncel
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