Haberler » Güncel » Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor - Haber

Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor

Binanın yıkılmasından detaylar Binadan detaylar Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor İSTANBUL (AA) – Marmara açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tahliye kararı verilen İÜ İstanbul Tıp Fakültesindeki (Çapa Yerleşkesi) binalar yıkılıyor.

03.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:51
Binanın yıkılmasından detaylar
Binadan detaylar Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor
İSTANBUL (AA) – açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tahliye kararı verilen İÜ Tıp Fakültesindeki (Çapa Yerleşkesi) binalar yıkılıyor.
30 Aralık'ta başlayan yıkım çalışmalarında çok sayıda işçi görev alıyor. İş makineleriyle yıkılan binaların çevresi tedbir amacıyla kapatıldı.
Fakültedeki binalar depremden sonra tahliye edilmişti
İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirmişti.
Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor

İstanbul, Marmara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:04 Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:06:46