Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor

Binanın yıkılmasından detaylarBinadan detaylar Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyorİSTANBUL (AA) – Marmara
açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tahliye kararı verilen İÜ İstanbul
Tıp Fakültesindeki (Çapa Yerleşkesi) binalar yıkılıyor.
30 Aralık'ta başlayan yıkım çalışmalarında çok sayıda işçi görev alıyor. İş makineleriyle yıkılan binaların çevresi tedbir amacıyla kapatıldı.
Fakültedeki binalar depremden sonra tahliye edilmişti
İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirmişti.