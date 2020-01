Tahliye edilen yatık binalar yıkım için çözüm bekliyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı semtinde, 40 yılı aşkın süredir yanlarındaki binaların üzerine yatık şekilde duran ve 3 ay önce tahliye tebligatı çıkarılan apartmanlarla ilgili belirsizlik sürüyor. Dairelerin çoğu boşaltılıp, mühürlenmesine rağmen müteahhitler ile mülk sahipleri arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle henüz yıkıma başlanamadı. Uzlaşma bekleyen mahalle sakinleri, mağdur olduklarını belirterek, konunun çözüme kavuşmasını istiyor.

Bostanlı semti, Cemal Gürsel Caddesi'ndeki dolgu zemine inşa edildiği için zaman içinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran binalar tehlike oluşturuyor. Altlarında çeşitli dükkanların da bulunduğu Bostanlı'nın en merkezi yerlerindeki binalar için İzmir Valiliği, Ekim ayında harekete geçti. Valilik, Karşıyaka Belediyesi'ne tahliye tebligatı gönderip, söz konusu apartmanlardaki daire ve dükkanların depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmasını istedi.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce yapılan incelemelerde söz konusu binaların depreme dayanıklı olmadığı belirlendi. Kararın ardından apartman sakinlerinden birkaçı dışındakiler dairelerini boşalttı ve bu daireler mühürlendi. Ancak müteahhitler ve mülk sahipleri arasında Karşıyaka Belediyesi'nce belirlenen 6 kat yükseklik konusunda anlaşma sağlanamadığı için yıkıma başlanamadı. Mahalleli, konunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.

'HER NE OLURSA OLSUN YIKILACAK, BİR AN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞSUN'

Eğik binaların altındaki dükkanlardan birinin işletmecisi olan Kazım Tokum, "Uzun yıllar önce yaşanan depremde bu binalar eğildi. Binalarda yapılan kontrollerde risk bulunmadığı söylendi ve 'oturulabilir' raporu verildi. Yıllardır bu binalar yatıktı. Geçmiş yıllarda bir inşaat firmasıyla anlaşmaya gidildi. Büyük bir kat istedi, ancak devlet izin vermeyince inşaat firması çekildi. İstanbul'da yaşanan depremin ardından bu binalar kamuoyunda yeniden gündeme gelince İzmir Valiliği tarafından tahliye tebligatı gönderildi. Bir aylık sürede dairelerin boşaltılması istendi. Şu an birkaçı hariç, daireler boşaldı, ancak iş yerleri taşınmadı. İş yerleri sahiplerinin bir kısmı mahkemeye verdi, bir kısmı itirazda bulundu. Her ne olursa olsun yıkılacak diye düşünüyorum. Henüz bir anlaşmaya varılamadı. Bizler de bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

'AKIBETİMİZ BELLİ DEĞİL'

Yaklaşık 8 ay önce yatık binaların altındaki dükkanlardan birini kiraladığını söyleyen Tunç Zeyrek ise "Buradaki son durumun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. İşletme sahiplerinin buradan ne zaman çıkması gerektiği söylenmedi. Akıbetimiz belli değil. Herkes kendi fikrini söylüyor ve dedikodular çığ gibi büyüyor. Yeni yerler bakıyoruz ve bekliyoruz" dedi.