Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi söz konusu değildir. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda, tecrübeli sağlık ekiplerimizle takip ediyoruz" dedi.

Koca, Wuhan'da ortaya çıkan 305 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili olarak Bilim Kurulu toplantısı sırasında gazetecilere bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda Koca, virüsle mücadele kurulunun 20 günüdür çalışmalarına devam ettiğini belirterek, korona hastalığına ilişkin hazırlanan rehberin dünyada ilklerden bir tanesi olduğunu söyledi. Koca, "Dünya Sağlık Örgütü ülkemizin aldığı tedbirleri, hazırlık kapasitesini takdir eden açıklama yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti olarak geçmiş tecrübelerimiz, güçlü sağlık örgütümüz, dinamik kadromuz sayesinde bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. Hastalığın çıkış noktasının Wuhan'da olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar Çin'de görülen vaka sayısı 14 bin 628'ye ulaşmıştır. Bu vakaların 348'i tedavi edilebilmiş, 305'i hayatını kaybetmiştir. Başta Uzak Doğu olmak üzere hastalık toplam 26 ülkede görülmüştür. Çin dışında görülen hasta sayısı şu an itibariyle 177 olmuştur" ifadelerini kullandı.

15 yaşının altında vaka bulunmadığını kaydeden Koca, "Ölümler ise daha çok 65 yaş üstü kişilerde olmaktadır. Ülkemizde ise şu ana kadar koronavirüs tanısı alan bir vakamız olmamıştır. Dün Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur, bunların sonucu da negatif çıkmıştır. Özellikle virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük gayret gösteriyoruz, her türlü tedbiri, gelişmeyi şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık, bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Koca, şöyle devam etti:

"Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi söz konusu değildir. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda, tecrübeli sağlık ekiplerimizle takip ediyoruz. Tahliye edilen kişiler uzun süre Çin'de olup, izole durumdaydılar. Sağlıklı olduklarından büyük bir oranda emin olmakla birlikte, riski sıfırlamak için Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmesine karar verildi. Bu süre sonunda normal hayatlarına döneceklerdir. Bu amaçla organize ettiğimiz Zekai Tahir Burak Hastanemizde vatandaşlara, sağlık personeli, uçak mürettebatı hastanemizde takip edilmektedir. Şu ana kadar hepsinin sağlık durumları iyidir, herhangi bir hastalık bulgusu yoktur."

Aileleri tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Koca, "Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller sık yıkanmalı, kirli eller ile burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabunla iyice yıkanması önemlidir. Öksürüldüğünde veya hapşırıldığında burun mendil veya mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi kapatılmalıdırlar. Solunum yolu enfeksiyonu olan öğrencilerin evde istirahat etmelerine özen gösterilmelidir" diye konuştu.

18 örnek ile ilgili olarak da Koca, "Kişilerin örnekleri sürekli çalışılıyor. Dün itibariyle çalışılan 18 oldu. Bugüne kadar çalışılan 103 örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Çin'den gelen 62 kişiye yönelik soruya ise Koca, "Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor. Bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı. Her birinin numuneleri alındı. Numunelerin çalışılması zannediyorum yarın biter. Muhtemelen numune sonuçlarını açıklamış oluruz" diye cevap verdi.

