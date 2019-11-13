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Tahliye olduktan kısa süre sonra hasımları tarafından vuruldu

Şişli'de Salı günü tahliye olan şahıs gece saatlerinde hasımları oldukları iddia edilen kişi veya kişiler tarafından başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne bırakıldı.

13.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:00Tahliye olduktan kısa süre sonra hasımları tarafından vuruldu
'de Salı günü tahliye olan şahıs gece saatlerinde hasımları oldukları iddia edilen kişi veya kişiler tarafından başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne bırakıldı. Bacağından silah ile yaralı olan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, gece saat 04.00 sıralarında Şişli İlçesi Mahallesi Tuzcu Murat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden hapse giren ve dün tahliye olan C.İ. aralarında husumet olduğu kişi veya kişilerce vuruldu.
Başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne getirildiği düşünülen erkek şahsın bacağından yara aldığı öğrenildi. Bacağından vurulan şahsı evinin önünde gören komşu ve arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, şahsı sokağa bıraktıktan sonra kaçan kişi veya kişileri bulmak için başlattı.
(Davut Has/İHA)

Eskişehir, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA

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