Tahliye Talebi Reddedilen Demirtaş İlk Kez Konuştu: Beklesinler, Söyleyeceklerim Var

AİHM'in kararının ardından avukatları aracılığıyla tahliye talebinde bulunan ve mahkemece tahliye talebi ret edilen HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ilk kez konuştu. Demirtaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Beklesinler, duruşmaya geliyorum. Söyleyeceklerim var" dedi.

AİHM'in kararının ardından avukatları aracılığıyla tahliye talebinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a mahkemeden ret yanıtı geldi. Karar mahkeme tarafından oy birliği ile alındı.

Bu kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demirtaş, "Beni yargıladığını zanneden mahkeme zaten ilk günden beri açıkça, kanun falan tanımam diyordu. Kanunu tanımayana biz mahkeme mi diyeceğiz peki? 12 Aralık'ta, Ankara'daki duruşmada yüzüme nasıl bakacaklar bilmiyorum. Fakat beklesinler, duruşmaya geliyorum. Söyleyeceklerim var…" ifadelerini kullandı.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI: SERBEST BIRAKILSIN

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istemişti. AİHM, Demirtaş'ın makul gerekçelerle tutuklandığına ancak tutukluluk sürecinin uzatılması için yeterli hukuki dayanak bulunmadığına karar vermişti.

Karara göre, Türkiye 10 bin avro manevi tazminat ile 15 bin avro yargılama gideri ödemeye de mahkum edildi.