Tahliyelerin cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor

ADALET Bakanlığı'nca, TBMM'de kabul edilen Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girer girmez tahliyelerin başlayacağı, cuma gününe kadar da tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, TBMM'de kabul edilen Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girer girmez, tahliyelerin başlayacağı belirtildi. Tahliye sürecinde kolluk kuvvetlerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümlü yakınlarının kalabalıklaşmasına izin vermeyeceği, basın mensuplarını da belli bir noktadan çekim yapmaları konusunda uyaracağı bildirildi. Aynı zamanda ilk tahliyelerin ardından bir süre sonra bakanlık tarafından da farklı noktalardan tahliye görüntüleri ve fotoğrafların basın mensuplarıyla paylaşılacağı kaydedildi. Bilgilendirmede, tahliyelerin cuma gününe kadar tamamlanmasının beklendiği, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de tahliyeler bittikten sonra genel bir değerlendirme yapacağı bildirildi.