Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tahliyelerin cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor

ADALET Bakanlığı'nca, TBMM'de kabul edilen Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girer girmez tahliyelerin başlayacağı, cuma gününe kadar da tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.

14.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:45
Tahliyelerin cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor

ADALET Bakanlığı'nca, TBMM'de kabul edilen Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girer girmez tahliyelerin başlayacağı, cuma gününe kadar da tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, TBMM'de kabul edilen Ceza İnfaz Yasası yürürlüğe girer girmez, tahliyelerin başlayacağı belirtildi. Tahliye sürecinde kolluk kuvvetlerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümlü yakınlarının kalabalıklaşmasına izin vermeyeceği, basın mensuplarını da belli bir noktadan çekim yapmaları konusunda uyaracağı bildirildi. Aynı zamanda ilk tahliyelerin ardından bir süre sonra bakanlık tarafından da farklı noktalardan tahliye görüntüleri ve fotoğrafların basın mensuplarıyla paylaşılacağı kaydedildi. Bilgilendirmede, tahliyelerin cuma gününe kadar tamamlanmasının beklendiği, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de tahliyeler bittikten sonra genel bir değerlendirme yapacağı bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı Haberler
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Haberler ›› Güncel ››Tahliyelerin cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:29: JEOLOJİ UZMANI OKAN TÜYSÜZ DEPREMDE ÇIKAN SESİN NEDENİNİ AÇIKLADI - Haber 17:29: Besni Belediyesi 30 bin adet meşke dağıttı - Haber 17:29: Sağlık çalışanlarına siperlik desteği - Haber 17:28: Develi'de sokağa çıkamayan çocuklar okulu özledi - Haber 17:28: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı - Haber 17:09: TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak - Haber 15:45: Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle - Magazin 11:14: Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi