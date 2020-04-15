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Tahliyesine hükmedilen Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş'a yeniden tutuklama kararı

Tahliyesine hükmedilen Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş'a yeniden tutuklama kararı Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakkında yeninden tutuklama kararı verildi.

15.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:24
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş'a yeniden tutuklama kararı
İSTANBUL - Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakkında yeninden tutuklama kararı verildi. Dalkuş'un, FETÖ'den yargılandığı davada tahliyesine karar verilmesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.
FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında yakalanan Ergenekon davası eski savcılarından Mehmet Murat Dalkuş İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Korona hastalığı kapsamında alınan tedbirler, delillerin yeterince toplanmış olması ve delil karartma ihtimali bulunmadığından tahliye edilmişti. Dalkuş'un tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren üst mahkeme Mehmet Murat Dalkuş'un yeniden tutuklanmasına karar verdi. Tahliyesine hükmedilen Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş’a yeniden tutuklama kararı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul, 3. Sayfa
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