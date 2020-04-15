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Tahliyesine hükmedilen Ergenekon savcısına yeniden tutuklama kararı

Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakkında yeninden tutuklama kararı verildi.

15.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:35
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon savcısına yeniden tutuklama kararı
Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş hakkında yeninden tutuklama kararı verildi. Dalkuş'un, FETÖ'den yargılandığı davada tahliyesine karar verilmesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.
FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında yakalanan Ergenekon davası eski savcılarından Mehmet Murat Dalkuş İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, korona hastalığı kapsamında alınan tedbirler, delillerin yeterince toplanmış olması ve delil karartma ihtimali bulunmadığından tahliye edilmişti. Dalkuş'un tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren üst mahkeme Mehmet Murat Dalkuş'un yeniden tutuklanmasına karar verdi.
(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Murat Dalkuş, Güncel
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