TAHLİYESİNE KARAR VERİLEN HALİS BAYANCUK HAKKINDA YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Sakarya'da terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla yaklaşık 3 yıldır tutuklu yargılanan Halis Bayancuk'un bugün tahliyesine karar verildi. Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine Bayancuk hakkında cezaevinden çıkamadan üst mahkemece tutuklama kararı çıkarıldı. IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Halis Bayancuk'un, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan bugün yapılan yargılamada tahliyesine karar verildi. Ancak bu karara savcılıkça itiraz edildi. İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise Bayancuk hakkında "atılı suçun vasıf ve mahiyeti, hakkında var olan delil durumu, tutuklulukta geçen süre, isnat edilen suçun kanun gereği kuvvetli suç şüphesi taşıdığı kabul edilen katalog suçlardan oluşu" gerekçeleriyle tahliye kararının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Halis Bayancuk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Bayancuk'un tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıkamadan hakkında tutuklama kararı çıktığı öğrenildi.