Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tahmazoğlu; "Büyük kahramanı rahmetle anıyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Said Şahinbey'in şehit edilişinin 100. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:32
Tahmazoğlu;
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep 'in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Said Şahinbey'in şehit edilişinin 100. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazianteplilerin kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Şahinbey'in şehadetinin 100. yılında başta Şahinbey olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gaziantep savunması, 100 yıl önce vatan topraklarını düşmana teslim etmemek adına bir bütün olarak, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, imkansızlıklarıyla bir şehrin top yekün mücadelesidir. Gaziantep halkı topraklarını çiğnetmemek için göğsünü düşmana karşı siper etmiştir. İşte Şahinbey 200 kişilik çetesi ile 'Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diye elmalı köprüsü üzerinde ciddi bir direniş göstermiş ve dediği gibi burada şehit düşmüş. Bu çok önemli bir mücadele ve bunun arkasındaki ruhu anlamak gerekiyor. Sadece onlar değil hemen yakınımızda Dokurcum değirmenin de 14 tane çocuğumuz cephede savaşan çetelerimize malzeme getirirken, şehit edilmiştir. Bu emsaline az rastlanır top yekün bir mücadelede, şehadet şerbetini içen başta Şahinbey olmak üzere 6317 şehidimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Said, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tahmazoğlu; 'Büyük kahramanı rahmetle anıyorum' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1’i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Haberler
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir

Son Dakika Güncel Haberleri

15:47: Silopi'de polisten koronavürise karşı sosyal mesafenin korunması uyarısı - Haber 15:47: KOCAELİ Üst geçitteki gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber 15:47: İZMİR Sosyete pazarına 'koronavirüs' engeli - Haber 15:47: ESENYURT'TA İŞ YERLERİNİN ÖNÜNE SOSYAL MESAFENİ KORU ÇIKARTMALARI YAPIŞTIRILDI - Haber 15:47: SPOR Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları - Haber 15:22: İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber