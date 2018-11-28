Tahmazoğlu, El Bab'ta Görev Yapan Askerin Nikahını Kıydı

Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, El Bab'ta görev yapan Engin Yaşar
'ın nikahını kıydı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Tahmazoğlu, El Bab ziyaretinde tanıştığı Yaşar ile Merve Nur
'un nikahını kıydı.
Nikah cüzdanını Merve Nur'a teslim eden Tahmazoğlu şunları kaydetti:
"Ülkemizin huzur ve bekası için Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta görev yapan Engin Yaşar kardeşimiz ve değerli eşi Merve Nur'un nikah akdini gerçekleştirdik. Engin kardeşimiz ile Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'ta tanışmıştık. Rabbim ülkemizin dört bir yanında vatan ve bayrak yolunda görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."
Şahinbey,Yaşar
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:52