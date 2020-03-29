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Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleri ile birlikte hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

29.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:20
Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi
Gaziantep 'in Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleri ile birlikte hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte vatandaşların sağlığı için hijyen, fırsatçılara göz açtırmamak için fiyat denetimi yaptı. Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı.

Çalışmalarımız devam ediyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanılan zorlu süreçte Şahinbey Belediyesi olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerimiz 365 gün 24 saat aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Bu yapmış olduğumuz denetimler halkımızın daha sağlıklı ürünlere ulaşabilmeleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için yapılıyor. Son günlerde ortaya çıkan korona virüsten dolayı hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz lokantalar, fırınlar ve gıda maddesi satan işyerlerini aralıksız bir şekilde denetliyor. Zabıta ekiplerimiz denetimlerinde hem fiyat hem de hijyene dikkat ediyorlar. Amacımız vatandaşımızın sağlıklı ürünlere, yüksek fiyattan değil normal fiyattan ulaşmasını sağlamak. Yaşadığımız bu zorlu süreci kurallara riayet ederek el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Zabıta, Güncel

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