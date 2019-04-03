Tahmazoğlu'ndan Esnafa Teşekkür Ziyareti

Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından esnafa teşekkür ziyaretlerinde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahmazoğlu'na Almacı Pazarı ziyareti sırasında esnaf tarafından kutlama organizasyonu düzenlendi.
Pazarda esnaf tarafından şarkılar eşliğinde karşılanan Tahmazoğlu, seçimde vatandaşın çok büyük desteğini aldıklarını belirterek, "Gaziantep
halkı, üçüncü defa Şahinbey'de bize 'yola devam' dedi. Yüzde 60'ın üzerinde, çok büyük bir destek verdi. Bu anlamda tüm halkımıza ve esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden, yeniden bismillah diyerek, yola devam edeceğiz. Rabbim en güzel hizmetleri hep birlikte yapmayı nasip eylesin." açıklamasında bulundu.
Şahinbey, Güncel
Kaynak: AA