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Tahmazoğlu'ndan hastalara moral ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti.

08.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:52Tahmazoğlu'ndan hastalara moral ziyareti
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi bünyesinde yaptırılan Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi'nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çocuklarla oyun oynadı

Vatandaşlarla sürekli bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öncelikli olarak Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören minikleri ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verip, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı. Başkan Tahmazoğlu, daha sonra Onkoloji Hastanesi bünyesinde yaptırılan Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi'nde yatan hastaları ziyaret ederek onlarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tüm hastalara acil şifalar diliyorum

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne muayene olmaya gelen vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Yaşlılarımızı ve hastalarımızı ziyaret ederek onlara moral vermeliyiz. Belediyemiz bünyesinde bulunan Halkla İlişkiler ekibimiz sık sık hastanelerde yatan hastalarımızı ziyaret ederek hastalarımıza moral veriyorlar. Biz de Onkoloji Hastanesi'nde yatan minik yavrularımızı yine bu hastane bünyesinde bulunan Palyatif Bakım ve Umut Evi'nde yatan hastalarımızı ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki hem hastaları hem de muayene için gelen vatandaşlarımızla sohbet edip onlara moral verdik. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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