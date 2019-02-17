Tahmazoğlu'ndan İstiklal Mahallesi'ne Ziyaret

Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, doğalgaz patlaması yaşanan İstiklal Mahallesi'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahmazoğlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.
Mahallede incelemelerde bulunan Tahmazoğlu, vatandaşlarla tek tek ilgilendi.
Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Büyük geçmiş olsun diyorum. Dün olduğu gibi bugünde vatandaşımızın yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyor yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Mehmet Tahmazoğlu,Şahinbey
Kaynak: AA