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Tahran 13. bölge belediye başkanında korona virüs şüphesi

İran devlet televizyonunda Tahran 13. bölge belediye başkanının korona virüse yakalandığı haberi verildi.

22.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:10Tahran 13. bölge belediye başkanında korona virüs şüphesi

devlet televizyonunda 13. bölge belediye başkanının korona virüse yakalandığı haberi verildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade'nin korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı İran devlet televizyonundan duyuruldu.

Tahran 13. bölge belediyesi halkla ilişkiler müdürü Kiyanuş Caferi ise Tasnim ajansına verdiği röportajda 13. bölge belediye başkanının korona virüsüne yakalandığı iddialarına ilişkin,"Bu haber asla doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Kiyanush Cafer'i Tahran 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade'nin 11 şubattan sonra akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Doktorlara göre, durumunu şu an iyi ve tedavisinden sonra da taburcu edilecek" dedi.

İran'ın kum şehrinde ortaya çıkan yeni korona virüs diğer şehirlere de yayılmış ve şu ana kadar toplam 18 onaylanmış vak'a saptanırken, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)


Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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