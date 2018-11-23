Tahran Cuma İmamı'ndan İngiliz Bakan'a "İkiyüzlü" Suçlaması

23 Kasım 2018 Cuma 16:54



23 Kasım 2018 Cuma 16:54

Tahran Cuma İmamı Ahmed Hatemi, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı "ikiyüzlülükle" suçlayarak attığı adımlara diplomatik açıdan izin verilmemesi gerektiğini savundu.Hatemi, başkent Tahran'daki hutbesinde İran'ın iç ve dış konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İngiliz Bakan Hunt'ın İran ziyaretini eleştiren Hatemi, "İngiltere Dışişleri Bakanı, ucuz sözleriyle ikiyüzlü olduğunu gösterdi. Diplomatik açıdan attığı adımlara izin verilmemeliydi. O nükleer anlaşma için değil bir casusu kurtarmak için gelmiştir." ifadelerini kullandı.Hatemi, Hunt'ın "Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan arasında stratejik ortaklık bulunduğu" şeklindeki sözleriyle ilgili de şunları kaydetti:"İngiliz bakan, Suudi Arabistan'ın onların müttefiki olduğunu söylemiş. Zaten onlara da katil bir devletin müttefikliği yaraşır. Biz kendileriyle müttefik olmadığımız için iftihar ediyoruz."Ahmed Hatemi, ayrıca ülkede bazı yasakların kalkması yönündeki taleplere sert tepki göstererek, "Biri, bütçesi devlet tarafından temin edilen gazetede, sahte içkinin insanların sağlığına zarar vermesi nedeniyle içkinin serbest bırakılması gerektiğini yazmış. Bu, İslam'ın dışına çıkmak anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.Bu tür yazıları yazanların Basın Denetleme Kurulu tarafından incelemeye tabi tutulması gerektiğini söyleyen Hatemi, bu konuda hiçbir adım atılmamasını eleştirdi.Resmi temaslarda bulunmak üzere 19 Kasım'da Tahran'a gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmüştü.Hunt, Tahran ziyareti öncesinde, "Her şeyden önce çifte vatandaş olan İran hapishanelerindeki masum İngiliz vatandaşlarının İngiltere'deki ailelerinin yanına geri döndüğünü görmeliyiz. Korkunç bir ayrımcılığa tabi tutulan aileler hakkında birçok acı hikaye duydum. Bu sebeple ülke liderlerine önemli bir mesajı iletmek için İran'a gidiyorum: Masum insanların hapsedilmesi kabul edilemez ve diplomatik baskı unsuru olarak kullanılamazlar." açıklamasında bulunmuştu.İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.