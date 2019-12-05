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Tahran'da bölgesel su yönetimi toplantısı düzenlendi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesindeki "Tahran Kentsel Su Yönetimi Bölgesel Merkezi (RCUWM) 10. Yönetim Kurulu Toplantısı" Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

05.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:44Tahran'da bölgesel su yönetimi toplantısı düzenlendi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesindeki " Kentsel Su Yönetimi Bölgesel Merkezi (RCUWM) 10. Yönetim Kurulu Toplantısı" Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın katılımıyla 'ın başkenti Tahran'da yapıldı.
İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan'ın açılış konuşmasını yaptığı kentsel su yönetimi toplantısına, Türkiye, Umman, Almanya, Afganistan, Irak, Hindistan, Mısır, Lübnan, Bangladeş, İsviçre, Ermenistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Pakistan'ın da içinde bulunduğu 16 ülkenin yanı sıra 8 bölgesel ve uluslararası kuruluş katıldı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplantıda her ülke su ile ilgili faaliyetlerini anlattı. Birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. İklim değişikliği, ülkelerimizde artan nüfus, zaman zaman ülkeler arasındaki göç ve bununla birlikte suya dayalı problemler gibi başlıca konuları ele aldık." dedi.
Türkiye'nin 2019'dan itibaren 2002'de kurulan bu organizasyonun yönetiminde yer aldığını ve ilk defa toplantıya katıldıklarını aktaran Özkaldı, "Türkiye olarak ilk defa temsil ediliyoruz. Bana göre faydalı bir toplantı. Tabi bunun devamını getirmek lazım. Sürdürülebilir olması lazım. Bölge ülkeleriyle birlikte neler yapabileceğimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.
İran Enerji Bakanı Erdekaniyan da su ve atık su alanında bölgesel iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Erdekaniyan, UNESCO himayesindeki RCUWM'nin bölge ülkelerinin su alanındaki iş birliği için kurulduğunu ve söz konusu ülkelerce olumlu karşılandığını ifade etti.
İslam Kalkınma Bankası ile Japonya Kalkınma ve İşbirliği Merkezi Orta Doğu Şubesinin de toplantıya katıldığına işaret eden Erdekaniyan, "Kurak bir bölgedeyiz. Son yıllarda savaşlar yaşayan bölge, altyapı açısından da büyük tahribatlara uğradı." diye konuştu.

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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