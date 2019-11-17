Tahran'da göstericiler "Hamaney'e ölüm" sloganları attı

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkeler arasında yer alan İran'da devlet tarafından sübvanse edilen petrole yüzde 50 zam yapıldı. Başkent Tahran olmak üzere onlarca kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi.

HAMANEY'E ÖLÜM SLOGANLARI ATILIYOR

Gösterilerde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini yakan göstericiler, "Hamaney'e ölüm" sloganları atmaya başladı.

TEPKİ ÇEKEN ZAMMI SAVUNDU

Öte yandan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, onlarca kentte patlak veren benzin zammı protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İlk kez konuşan Hamaney, İran halkının gösterilere katılmadığını, devrim karşıtları ve İran düşmanlarını işaret ederek açık açık onları suçladı. Hamaney, yapılan zamma destek verdiğini açıkladı.

"HALKIMIZ DEĞİL, HOLİGANLAR YAPIYOR"

Hamaney'in İran devlet televizyonunda yer alan açıklamalarına göre, "Bazı insanlar şüphesiz bu karardan endişe duyuyorlar... Ama sabotaj ve kundaklama eylemleri bizim halkımız tarafından değil, holiganlar tarafından yapılıyor. Devrim karşıtları ve İran düşmanları, her zaman sabotaj ve güvenlik ihlallerini destekledi. Bugün de bunu yapmaya devam ediyorlar" dedi.

Hamaney ayrıca, akaryakıt zammının uzman görüşlere dayandığını söyleyerek desteklenmesi çağrısı yaptı. Güvenlik güçlerine de "görevlerini yerine getirmeye" davet etti.

NE OLMUŞTU?

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş), bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti.