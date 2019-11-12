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Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar yarın tatil

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

12.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:36Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar yarın tatil
'ın başkenti 'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacak.
İranlı Öğrenciler Ajansına (ISNA) konuşan Tahran Eyalet Valisi Muhsini Bendpey, "Tahran Hava Kirliliğiyle Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca, Tahran merkez ile Veramin, Pişva, Pakdeşt ve Şehrirey ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi." dedi.
Bendpey, Tahran'ın 10 noktasında hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküpü geçtiğini sözlerine ekledi.
Tahran hava kirliliğinde dünya genelinde ilk 12'de
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer alıyor.
Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:
0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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