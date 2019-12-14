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Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

14.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:02Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi
'ın başkenti 'da hava kirliliği nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, yaptığı açıklamada, kentin hava kalitesini ölçme merkezine göre, başkentte hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküp olarak belirlendiğini ve bunun alerjisi olanlar için sağlık sorunları doğurabileceğini söyledi.
Kalp ve akciğer hastaları, yaşlı ve hamilelerin de izinli sayıldığını belirten Bendpey, kamyonların trafiğe çıkmasına sınırlama getirildiğini aktardı.
Bendpey, daha önce belli güzergahları kapsayan tek-çift plaka düzenlemesinin tüm şehirde uygulanacağı ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinin yarıya indirileceğini bildirdi.
Tahran hava kirliliğinde dünya genelinde 12. sırada
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor.
Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:
0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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