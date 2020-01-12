Haberler » Güncel » Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi (2) - Haber

Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi (2)

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen protestoda İngiltere Büyükelçiliğinin kapatılması istendi.

12.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:35
'ın başkenti 'da düzenlenen protestoda Büyükelçiliğinin kapatılması istendi.
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde, Büyükelçi Rob Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.
Eylemde, İran dini lideri Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade lehine, "Kahrolsun İngiltere", "Kahrolsun ABD" "İngiltere Büyükelçiliği Kapatılmalı ve elçi ülkeyi terk etmelidir" şeklinde sloganlar atıldı.
Gösteriye katılanlar ayrıca Azadi Meydanı'nda İran ordusu tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için toplanacaklarını açıklayanları da "fitneci" şeklinde nitelendirerek tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump resimlerinin yakıldığı eylemde, güvenlik güçlerinin elçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.
İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.
Tahran'da İngiltere karşıtı gösteri düzenlendi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58  Spor fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı - Haber
17:58  Aksaray otomobil takla attı 5 yaralı - Haber
17:58  Van kimyasal madde ile intihara kalkıştı, afad binayı boşalttı - Haber
17:57  Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber
17:56  Karamollaoğlu, Saadet Partisi Elbistan İlçe kongresinde konuştu - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 18:06:01