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Tahran'da konut fiyatları yüzde 35 yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'da konut fiyatları geçen yılın kasım ayına göre yüzde 35 arttı.

29.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:24Tahran'da konut fiyatları yüzde 35 yükseldi
'ın başkenti 'da konut fiyatları geçen yılın kasım ayına göre yüzde 35 arttı.
İran Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, kasımda Tahran'da ortalama bir evin metrekare satış fiyatı 12 milyon 460 bin tümene (yaklaşık 5 bin 600 lira) çıktı. Bu, Kasım 2018'e göre yüzde 35,8'lik artışa işaret ediyor.
Başkentteki kira fiyatları da aynı dönemde ortalama yüzde 31,7 yükseldi.
Tahran'da konut satışları ise geçen yılın kasım ayına göre yüzde 40,7 düşüşle 4 bin 64'e geriledi.
ABD'nin geçen yıl mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilmesiyle derinleşen ekonomik kriz sonrası İran'da birçok sektörde durgunluk yaşanıyor.

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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