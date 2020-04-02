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Tahran'da koronavirüs önlemleri sonrası benzin tüketimi yüzde 50 azaldı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sonucu benzin tüketiminin yüzde 50 azaldığı açıklandı.

02.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:00
Tahran'da koronavirüs önlemleri sonrası benzin tüketimi yüzde 50 azaldı
İran 'ın başkenti Tahran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sonucu benzin tüketiminin yüzde 50 azaldığı açıklandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Petrol Ürünleri Ulusal Dağıtım Şirketi'nin Tahran Müdürü İbrahim Tevessuli, "Tahran'da benzin tüketim miktarı bir önceki aya göre yüzde 50 azaldı." dedi.
Halihazırda Tahran'da günlük benzin tüketim miktarının 10 milyon litrenin altında olduğunu kaydeden Tevessuli, şehirde sıkıştırılmış doğal gaz tüketiminin de yüzde 30 ile 40 arasında düştüğünü belirtti.
Tevessuli, başkentte yakıt temininde sorun yaşanmadığını ve şehirdeki tüm depoların dolu olduğunu aktardı.
İran'da salgına karşı alınan tedbirler
Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı dün itibarıyla 45 bini aşarken can kaybı 3 bin 36 oldu. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 15 bin 473'ü ise iyileşerek taburcu edildi.
İran'da 7 Mart'ta büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek, halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.
Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, spor ve sanat organizasyonları da iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.
Nevruz Bayramı'nın başladığı günlerde Tahran'da otobüs seferlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 azaldığı açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Tahran, İran, Güncel
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