Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 13 taksici hayatını kaybetti

Tahran Taksi Yönetim ve Denetimi Genel Müdürü Ali Rıza Gannadan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da 13 taksicinin hayatını kaybettiğini söyledi.

12.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:28
Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 13 taksici hayatını kaybetti
Tahran Taksi Yönetim ve Denetimi Genel Müdürü Ali Rıza Gannadan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran 'ın başkenti Tahran'da 13 taksicinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Gannadan Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Tahran'da 302 taksici Kovid-19'a yakalandı. Şu ana kadar bu virüsten 13 taksici hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Kovid-19'a yakalanan taksicilerden 198'inin hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Gannadan, 53 taksicinin evinde karantinada olduğunu kaydetti.
Başkent Tahran'da yaklaşık 80 bin taksi bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Tahran, İran, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
İzmir polisi, ’Babam sokağa çıkamıyor’ diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi Haberler
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Son koronavirüs testi negatif çıkan Rüştü Reçber, yaşadıklarını anlattı Haberler
Son koronavirüs testi negatif çıkan Rüştü Reçber, yaşadıklarını anlattı
Haberler ›› Güncel ››Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 13 taksici hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:09: Siirt'te görme engelli Esra Nur yılda 15 kitap okuyor - Haber 13:08: Çocuklar balkondan balkona 'isim-şehir' oynadı - Haber 13:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu... - Haber 13:06: Oltu Zabıta Ekiplerinden örnek davranış - Haber 13:06: Elazığ'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber