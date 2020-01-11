Haberler » Güncel » Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi - Haber

Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi

Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen anma törenine katılanlar Anma töreninde rejim karşıtı sloganlar atılması İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim...

11.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:50
'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni
Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen anma törenine katılanlar
Anma töreninde rejim karşıtı sloganlar atılması 'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.
Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İranın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.
Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.
İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.
Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:37  DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - 2 - Haber
20:37  VALİLİKTEN KİLYOS'TAKİ DENİZ KAZASI AÇIKLAMASI - Haber
20:36  Tekirdağ'da da hissedilen bir deprem meydana geldi (O ANLAR KAMERADA) - Haber
20:35  34 yelkenli kış trofesi için yarıştı - Haber
20:35  Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel hayatı felç etti - Haber
20:10  3 aydır kayıp olan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Adına düzenlenmiş ve işleme konulmuş senet ortaya çıktı - Haber
19:46  Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor - Haber
19:38  İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haber
19:10  İran, Yunanistan'a Kasım Süleymani açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi - Haber
18:58  Son dakika: Tahran'da uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü - Haber
11.01.2020 20:39:30