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Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi (2)

Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen anma törenine katılanlar Anma töreninde mum yakan İranlılar Anma töreninde rejim karşıtı sloganlar atılması İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler...

11.01.2020 19:53 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:54
'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni
Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen anma törenine katılanlar
Anma töreninde mum yakan İranlılar
Anma töreninde rejim karşıtı sloganlar atılması İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.
Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İranın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.
Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.
İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.
Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi (2)

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


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