Tahran'da Sel Uyarısı

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İran'ın başkenti Tahran'ın yüksek kesimlerinde bulunan 6 bölge için sel uyarısında bulunuldu.İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Tahran Emniyet Genel Müdürü Taki Efrend, "Meteoroloji yetkililerinin tahminlerine göre Tahran'ın yüksek bölgelerinde sel meydana gelebilir. Bu nedenle Derbend, Dereke, Feşem, Levasan, Ferehzad, Ken ve Solgan bölgelerindeki esnaftan 48 saat için iş yerlerini açmamalarını istiyoruz." dedi.Daha çok turistik tesislerin bulunduğu söz konusu 6 bölgede polisin denetimlerinin süreceğini aktaran Efrend, "Nevruz tatili nedeniyle Tahran'a gelen ailelerin ilgi odağı olan bu bölgelere, can güvenliği nedeniyle 2 gün gidilmemeli." diye konuştu.Öte yandan İran Havayolları Kurumu Başkanı Ali Abidzade ise ülkede etkili olan kötü hava şartları nedeniyle bugünden geçerli olmak üzere yolcuların bir hafta süreyle uçak biletlerini herhangi bir ceza ödemeden iptal ettirebileceğini açıkladı.İran'ın kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağış, bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu. Ülke genelinde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.