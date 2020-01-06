Haberler » 3. Sayfa » Tahran'da Süleymani için cenaze töreni - Haberler

Tahran'da Süleymani için cenaze töreni

ABD'nin operasyonunda öldürülen General Kasım Süleymani için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.

06.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:39 Tahran'da Süleymani için cenaze töreni
ABD'nin operasyonunda öldürülen General Kasım Süleymani için 'ın başkenti 'da cenaze töreni düzenleniyor.

ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninde cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına İranlı üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra binlerce İranlı katıldı. Cenaze namazını kıldıktan sonra cenazeyi omuzlarında taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Süleymani'nin cenazesi daha sonra Kum kentine götürülecek ve oradan Kirman kentine götürülerek toprağa verilecek. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:15   Hamaney'in danışmanı, Amerikan televizyonundan tehdit etti: Askeri tesisleri hedef alacağız - Haberler
12:14   NATO acil Orta Doğu gündemiyle toplanıyor - Haberler
12:11   Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama - Haberler
12:10   Finlandiya Başbakanı Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi - Haberler
12:09   Evini kenevir tarlasına çeviren şahsa polisten operasyon - Haberler
12:07   Eskişehir'de otobüs kazası: 5 yaralı - Haberler
11:44   General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani: "Trump, cahilliğin bir sembolü ve siyonistlerin elinde oyuncak - Haberler
11:31   Hizbullah da intikam yemini etti: Süleymani'yi öldüren ABD askerleri bedel ödeyecek - Haberler
11:14   ABD'den sonra bir tehdit de İngiltere'den: İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız - Haberler
11:14   'Sadece 1 liram kaldı' paylaşımı yapan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ağabeyi konuştu - Haberler
6.01.2020 12:24:39