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Tahran'da Süleymani için cenaze töreni

ABD'nin operasyonunda öldürülen General Kasım Süleymani için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.

06.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:40 Tahran'da Süleymani için cenaze töreni
ABD'nin operasyonunda öldürülen General Kasım Süleymani için 'ın başkenti 'da cenaze töreni düzenleniyor.
ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninde cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına İranlı üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra binlerce İranlı katıldı. Cenaze namazını kıldıktan sonra cenazeyi omuzlarında taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.
Süleymani'nin cenazesi daha sonra Kum kentine götürülecek ve oradan Kirman kentine götürülerek toprağa verilecek.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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