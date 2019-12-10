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Tahran'da uluslararası belgesel film festivali başladı

Türkiye'den de 2 filmin yarışacağı 13. Uluslararası Hakikat Sinema Festivali, İran'ın başkenti Tahran'da başladı.

10.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:14
'den de 2 filmin yarışacağı 13. Uluslararası Hakikat Sinema Festivali, 'ın başkenti 'da başladı.
Tahran'daki Çarsu Sineması'nda düzenlenen festivalde 39 ülkeden 55, İran'dan 62 yerli belgesel film yarışacak.
Festivale, Türkiye'den Osman Çakır'ın yönettiği "Acil Çırak Aranıyor" kısa belgesel filmi, uzun metraj belgesel filmde ise Erdal Hoş ile Nuran Özkan'ın çektiği "Dönene Kadar Benim Ülkem" filmi katılıyor.
Festivalin organizatörü Muhammed Hamidi Mukaddem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Aralık'a kadar devam edecek festivalde İran'dan 27 kısa, 15 orta ve 20 de uzun metraj olmak üzere toplamda 62 belgesel filmin yarışacağını belirtti.
Mukaddem, yarışma dışında da 16 filmin gösterileceğini ve festival çerçevesinde filmlerin satışının gerçekleştirilebileceğini belirtti.
"İran ile Türkiye sinemada iyi bir iş birliğine sahip"
Dünya sineması ile yakın temas halinde olduklarını ve buralardan seçtikleri örnek filmleri İranlı izleyiciyle buluşturacaklarını aktaran Mukaddem, bu çerçevede Türkiye'den de iki belgesel filmin gösterileceğini söyledi.
"İran ile Türkiye sinemada iyi bir iş birliğine sahip" diyen Mukaddem, "Beraber birçok iş yaptık, iki ülke sinemaları arasındaki alışveriş sürekli olarak devam etmiştir. Beraber birçok ortak projeye imza attık." ifadelerini kullandı.
Almanya, Fransa, ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Katar, Norveç, Litvanya, Rusya, İspanya, Polonya, Türkiye, Mısır, Sırbistan, Afganistan, Avusturya, Macaristan, Belçika, Arjantin, İrlanda, Japonya, İsviçre, Sudan, İsveç, Ukrayna ve Somali'den 55 belgesel film yarışmada yer alacak.
Söz konusu filmlerin 100 ülkeden gönderilen 687 film arasından seçildiği belirtildi.
Festivalde daha önce Locarno, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali (IDFA), Hot Docs Kanada Uluslarası Belgesel Film Festivali, Karlovy Vary ve Visions du Réel gibi birçok festivalden ödül almış filmlerin de gösterileceği kaydedildi.
Tahran'da uluslararası belgesel film festivali başladı

Türkiye, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


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