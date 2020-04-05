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Tahran'da vaka sayısı düşerken, dükkanlar ve mağazalar açılıyor

İran'da son bir haftadır korona vakası sayısında düşüş kaydedilmesi üzerine başkent Tahran'da kapalı olan bazı dükkan ve mağazalar açılmaya başlandı.

05.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:12
İran 'da son bir haftadır korona vakası sayısında düşüş kaydedilmesi üzerine başkent Tahran 'da kapalı olan bazı dükkan ve mağazalar açılmaya başlandı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani korona virüs ile mücadele toplantısındaki konuşmasında bilinçli sosyal mesafe uygulamasına geçileceğini açıkladı. Ruhani, 11 Nisan tarihinden itibaren korona virüs yayılımında düşük risk gösteren iş yerlerinin tekrar ekonomik faaliyetlerine başlayabileceklerini belirtirken, başkent Tahran'da şimdiden bazı dükkan ve mağazaların açıldığı görüldü. İran'da nevruz tatilinin sona ermesi ile birlikte devlet çalışanlarının mesaisi de tekrar başlamış oldu.
Yetkililerden uyarı
Tahran'da bilinçli sosyal mesafe uygulaması ile hayat normalleştirilmeye çalışılırken, toplu ulaşım araçları ve trafikteki yoğunluk korona virüs riskini arttırıyor. İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran'da artan trafik yoğunluğu nedeniyle endişe duyduklarını söyleyerek, zaruri olmadıkça İranlılardan evde kalmalarını istedi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur da korona virüs tehdidinin ülke geneli için devam ettiğini söyleyerek, "Korona virüs ciddi bir hastalıktır ve eğer ciddiye alınmaz ise önümüzdeki hafta virüs daha fazla yayılabilir" dedi.
Tahran Metrosu Genel Müdürü Fernuş Nobaht 4 Nisan tarihinde 288 bin kişinin metro yolculuğu yaptığını ve önümüzdeki günlerde de yolcu sayısındaki artışın devam etmesi durumunda sosyal mesafe önlemlerinin uygulanamayacağını söyledi.
İran'da son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 3 bin 603'e yükseldi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı ise 2 bin 483 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısı 58 bin 226 olarak kaydedildi.
(İHA) Tahran’da vaka sayısı düşerken, dükkanlar ve mağazalar açılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Tahran, İran, Güncel

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Tahran'da vaka sayısı düşerken, dükkanlar ve mağazalar açılıyor
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