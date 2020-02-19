Tahran'daki Azadi Kulesi'ne koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek için Çin bayrağı yansıtıldı

İran
'ın başkenti Tahran
'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Çin'e destek amacıyla Çin bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı.
Azadi Meydanı'nda bulunan kule, İran ve Çin bayrakları yansıtılarak ışıklandırıldı.
Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne yansıtılan mesajlarda virüsün ortaya çıktığı ve yaklaşık 2 bin kişinin ölümünün yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki insanlara "Vuhan güçlü kal" yazısıyla destek verildi.
Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, Twitter hesabından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'yi etiketleyerek Farsça paylaştığı mesajında, "Azadi Kulesi'nde ışıklandırma. Tahran Belediyesi ve halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu son olarak Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1869'a yükseldiğini açıklamıştı.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.