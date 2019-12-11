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Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Okulunda görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:08
'ın başkenti 'daki Türk Okulunda görev yapan öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları öğrencileriyle tek tek inceleyen öğretmenler, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Tahran Türk Okulu Müdürü Eyyup Demir ve Müdür Yardımcısı Özkan Uzun'un tercihi, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam" başlıklı fotoğrafları oldu.
Öğrencileriyle tercihte bulunan sınıf öğretmeni Mustafa Düzyol ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.
Tahran'daki Türk öğretmenler

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


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