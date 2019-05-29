İran'da korkunç cinayet! Tahran eski Belediye Başkanı, eşini öldürdüğünü itiraf etti

İran medyası Salı günü Mitra Necefi'nin Tahran'ın kuzeyinde öldürüldüğünü duyurmuştu. İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin, 35 yaşındaki ikinci karısı Mitra Necef'iyi rezidanstaki evinde tabanca ile öldürdüğü ortaya çıktı.

SERT ELEŞTİRİLER ALINCA İSTİFA ETMİŞTİ

Necefi, 2018 yılında belediye başkanı iken kızlarla dans ettiği gerekçesi ile aldığı sert eleştirilerden dolayı istifa etmek zorunda kalmıştı. Necef, 2013 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Hassan Rouhan'i döneminde yaklaşık yedi ay kültürel miras ve turizm bakanlığı yapmıştı.

SİLAHI İLE TESLİM OLUP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Necefi'nin eşini öldürdükten sonra tabancası ile beraber polise teslim olduğunu ve cinayeti itiraf ettiğini söyleyen Tahran suç soruşturma bürosu şefi General Ali Reza Lotfi, Necefi'nin eşi ile sürekli problemler yaşadığını söyledi.

EŞİNİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

General Lotfi, yapılan soruşturma kapsamında Necefi'nin eşine beş el ateş ettiğini, iki merminin vücuduna isabet ettiğini ve bir merminin de kalbine isabet ettiğini söyledi.

EVLENDİĞİNDE SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLAMIŞTI

İran'da çok eşli evlilik yasal olmasına rağmen 67 yaşındaki Necefi, 35 yaşındaki eşi Mitra ile evlendiğinde özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.