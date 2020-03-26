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Tahran : "Eski FBI ajanı Levinson, İran'dan yıllar önce ayrıldı"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, 2007 yılında İran'da kaybolan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski ajanı Robert Levinson'un ailesi tarafından İran'da öldüğüne dair yapılan açıklamalara karşılık, "Eski FBI ajanı Levinson, İran'dan yıllar önce ayrıldı" dedi.

26.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:20
Tahran :

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, 2007 yılında İran'da kaybolan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski ajanı Robert Levinson'un ailesi tarafından İran'da öldüğüne dair yapılan açıklamalara karşılık, "Eski FBI ajanı Levinson, İran'dan yıllar önce ayrıldı" dedi.

İran, 2007 yılının Mart ayında İran'da kaybolan eski ve ailesinin FBI ajanı Levinson'ın İran'da gözaltında öldüğüne ilişkin açıklamalarına karşılık, Levinson'ın, ülkeyi yıllar önce terk ettiğini açıkladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler sözcüsü Alireza Miryousefi ise yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Levinson'ın nerede olduğu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve İran'ın gözaltında olmadığını söyledi.

Eski FBI ajanı Robert Levinson'un ailesi, Levinson'ın öldüğü şeklindeki bilgileri ABD'li yetkililerden aldıklarını açıklamıştı. Levinson'ın ailesi, Levinson'ın ne zaman ve nerede öldüğünün net olmadığını, korona virüs salgınından önce gerçekleştiğini belirtti. ABD'li yetkililerden aldıkları bilgiye göre Levinson'ın ailesi, İran'ın gözaltındayken öldüğü sonucuna vardıklarını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

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