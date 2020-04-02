Tahran'nın en büyük alışveriş merkezi koronavirüs hastalarına hizmet veriyor
İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürüldü.
02.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:36
İran 'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürüldü. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran 'daki en büyük alışveriş merkezi İranmall'ın fuar alanı, koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı hizmet veriyor.
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Kaynak: AA