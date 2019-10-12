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Tahran: Riyad ile bir arabulucu olsun, olmasın görüşmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile bir arabulucunun yardımı ile veya bu yardım olmaksızın görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

12.10.2019 20:06Tahran: Riyad ile bir arabulucu olsun, olmasın görüşmeye hazırız
İran Dışişleri Bakanlığı, bölgede büyük bir rekabet içinde olduğu Suudi Arabistan ile bir arabulucunun yardımı ile veya bu yardım olmaksızın görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın Tahran ve Riyad arasında arabuluculuk yapma girişimiyle ilgili bir soru üzerine verdiği yanıtta, "Ben bir arabuluculuktan haberdar değilim. İran, arabulucu olsa da olmasa da yanlış anlaşılmaları gidermek için Suudi Arabistan da içinde olmak üzere komşularıyla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı." dedi.
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Riyad, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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