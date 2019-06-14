14.06.2019 22:10
Haberler»Güncel » Haber

Tahran Üniversitesinde Türk Dili Bölümü başvurusu

- Tahran'daki Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen İran'da okuyan Türk öğrenciler ile buluşma programı Programa katılan Prof. Dr.

- Tahran'daki Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen İran'da okuyan Türk öğrenciler ile buluşma programı
Programa katılan Prof. Dr. Derya Örs, Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci ve Türk öğrenciler
Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci ile röportaj İran'ın Tahran Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması için üniversite rektörlüğüne resmi başvurunun yapıldığı belirtildi.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği öncülüğünde, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde İran'da eğitim gören öğrencileri buluşturdu.
Programa katılan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, İran'da eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu ülkede yaşadığı sorunları dinledi.
Örs, programda yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve Büyükelçiliğin bu ülkedeki Türk vatandaşlarına her konuda hizmet verdiğini anlattı.
-Eğitim Müşavirliği İran'daki Türk öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenecek
Eğitim Müşaviri Ekinci de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 Mayıs ayında hizmet vermeye başladıklarını ve başta Tahran olmak üzere tüm İran'da okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilere ulaşmak için bu tür programlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.Tahran Üniversitesinde Türk Dili Bölümü başvurusu
Kaynak: AA
Ekinci, İran, Tahran, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:38 Yargıtay mensupları, eşleriyle Van'ı gezdi
23:38 Antalya'da uyuşturucu operasyonları
23:36 Makyajlı Hyundai Elantra, Türkiye'de Satışa Sunuldu
23:36 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sofya'da
23:36 Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler
23:35 (Geniş Haber) Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi
23:35 Nursel Ergin, Rıdvan Dilmen anısıyla programa damga vurdu!