Tahran Üniversitesinde Türk Dili Bölümü başvurusu

- Tahran
'daki Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen İran
'da okuyan Türk öğrenciler ile buluşma programıPrograma katılan Prof. Dr. Derya Örs
, Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci
ve Türk öğrencilerTahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci ile röportaj İran'ın Tahran Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılması için üniversite rektörlüğüne resmi başvurunun yapıldığı belirtildi.Türkiye
'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği öncülüğünde, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde İran'da eğitim gören öğrencileri buluşturdu.
Programa katılan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, İran'da eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu ülkede yaşadığı sorunları dinledi.
Örs, programda yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve Büyükelçiliğin bu ülkedeki Türk vatandaşlarına her konuda hizmet verdiğini anlattı.
-Eğitim Müşavirliği İran'daki Türk öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenecek
Eğitim Müşaviri Ekinci de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 Mayıs ayında hizmet vermeye başladıklarını ve başta Tahran olmak üzere tüm İran'da okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilere ulaşmak için bu tür programlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.