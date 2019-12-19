Haberler » Güncel » Tahrik ve iyi halli ceza kararı bozulan çifte cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet - Haber

Tahrik ve iyi halli ceza kararı bozulan çifte cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, boşanmak isteyen eşi Ebru S.'yi bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle çarptırıldığı 16 yıl hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden firar edip, 3 gün boyunca takip ettiği eski kayınvalidesi Emine Uysal (55) ile eski kayınbiraderi Harun Erdem'i (34)...

19.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:31 Tahrik ve iyi halli ceza kararı bozulan çifte cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet

İZMİR'in ilçesinde, boşanmak isteyen eşi Ebru S.'yi bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle çarptırıldığı 16 yıl hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden firar edip, 3 gün boyunca takip ettiği eski kayınvalidesi Emine Uysal (55) ile eski kayınbiraderi Harun Erdem'i (34) tabancayla vurarak öldüren Mahmut Yılmaz'a, 'tahrik ve iyi hal' indirimi yapılarak verilen toplam 30 yıl hapis cezası bozuldu. Bölge Adliye Mahkemesi, cezada tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmasının yanlış olduğunu belirtip, Yılmaz'ı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

Çiğli'deki 6847 Sokak'taki 17 numaralı bina önünde, 2005 yılında meydana gelen olayda, Mahmut Yılmaz boşanmak isteyen eşi Ebru S.'yi 6 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ebru S. kaldırıldığı hastanede sağlığına kavuştu. Olaydan sonra kaçan Yılmaz ise 2 yıl sonra yakalandı. Tutuklanan koca,  6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ebru S. de açtığı davayla eşinden boşandı. Mahmut Yılmaz, 2016 yılında ise Muğla Seydikemer Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, geri dönmedi. 

18 Nisan 2016 tarihinde de eski eşinin annesi Emine Uysal ile kardeşi Harun Erdem'i park halindeki 35 HJS 14 plakalı otomobillerine bindikleri sırada kurşunlayarak, öldürdü. 

Polis, olaydan 2 gün sonra Yılmaz'ı İstanbul'da yakaladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut Yılmaz için 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Yılmaz 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, tahrik indirimiyle 2 kez 18'er yıla, iyi hal indirimiyle de 2 kez 15'er yıla düşürüldü.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, cezayı az bularak, kararı temyiz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı, duruşmalı olarak yaptığı yargılamada bozdu. Sanığın, cinayetleri tasarlayarak işlediği, tahrik unsurunun oluşmadığını bildiren daire,  'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay'ın kararı onaması halinde ceza kesinleşecek.



Emine Uysal, Çiğli, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:20   Düzce'de gerçekleştirilen kimyasal gaz sızıntısı tatbikatı gerçeğini aratmadı - Haber
18:19   Yan baktın kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:19   Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Haber
18:19   Niğde'de chp yönetimine tabutlu protesto - Haber
18:16   Okullarda gıda denetimi - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:22:43