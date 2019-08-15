Haberler» Güncel» Haber

Tahrip edilen iskele onarıldı

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabiat parkındaki tahrip olan iskelenin bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

15.08.2019 14:24 Tahrip edilen iskele onarıldı
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabiat parkındaki tahrip olan iskelenin bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Gölbaşı Tabiat Parkında bulunan ve kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen iskelenin bakım ve onarım çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, "Tabiat parkı hepimizin, zaman zaman bazı kendini bilmezler tarafından bazı bölümlere zarar veriliyor. İskelede tespit etmiş olduğumuz tahrip sonrası, planlamamızı yapıp bakım ve onarımına başladık. Çok zaman geçirmeden çalışmalarımızı tamamladık. İsteğimiz bu doğal güzelliğimize hep beraber sahip çıkılması milli servetimiz olan parkımıza zarar verilmemesi bu konuda halkımızın biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:44   Ayçiçekte rekolte beklentisi 200 bin dönüm
14:44   İki günlük bebek yatağında ölü bulundu
14:43   Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen kadın öldü
14:42   Sahaya atlayan şahıs adliyeye getirildi
14:41   TRABZON-SÜMELA MANASTIRI BAYRAM YOĞUNLUĞU
14:39   Çinli elçiden İngiliz siyasetçilere "Hong Kong" tepkisi
14:39   İSTANBUL-SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE GETİRİLDİ