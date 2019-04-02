Tahsin Babaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı Tahsin Babaş oldu. AK Parti adayı Tahsin Babaş, Kastamonu belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kastamonu belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı Tahsin Babaş ile ilgili seçim sonuçları ve Kastamonu belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı Tahsin Babaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kastamonu belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kastamonu aday yarışı ve Kastamonu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kastamonu Seçim Bilgileri

Kastamonu belediyesi için toplam sandık sayısının 240 olduğu belirlendi.

Kastamonu belediyesi için açılan sandık sayısının ise 239 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kastamonu belediyesi için katılım oranının ise % 82,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kastamonu toplam seçmen sayısının ise 77.518 olduğu belirlendi.

Kastamonu belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı olarak gösterilen Tahsin Babaş, Kastamonu yarışında % 30,92 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Tahsin Babaş toplamda 19.084 adet oy sayısına ulaştı.

Tahsin Babaş Kimdir?

Tahsin Babaş, 1967 yılında Kastamonu'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamlayan, Anadolu Universitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Babaş, Kastamonu Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı'nı da bitirdi.

Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyete başlayan Babaş, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2013 yılına kadar Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Babaş, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak Kastamonu Belediye Başkanlığına seçildi.

Belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerle çeşitli alanlarda ödüller alan Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır.

AK Parti Kastamonu belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.