Tahsin Coşğun Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM PAZARYOLU belediye başkan adayı olan Tahsin Coşğun isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM PAZARYOLU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Tahsin Coşğun isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM PAZARYOLU adayı Tahsin Coşğun kimdir? BTP ERZURUM PAZARYOLU adayı Tahsin Coşğun yüzde kaç oy aldı?

Tahsin Coşğun Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM PAZARYOLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Tahsin Coşğun PAZARYOLU ilçesinde % 0,64 oranında oy almıştır. PAZARYOLU ilçesinde % 0,64 oranında oy olan Tahsin Coşğun adlı BTP adayı toplamda 18 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM PAZARYOLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.