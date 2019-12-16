'Tahsin Paşa'dan Yıldırımlılara önemli nasihatler

TRT'nin reyting rekoru kıran Payitaht 'Abdülhamid' dizisinin sevilen oyuncusu yazar, hukukçu Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Kadim Medeniyetimiz' adlı söyleyişiyle ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Yenişehirlioğlu, okumanın ve tasavvuf eğitiminin insanın algılama yeteneğini ve zihnini geliştirdiğini belirterek Yıldırımlılara önemli nasihatlerde bulundu.

İlk emri "Oku" olan Müslüman için okumanın vazgeçilmemesi gereken bir eylem olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, "Okumak; Dünya üzerindeki duruşlarını belirlemek isteyenlerin asla hayatı dışına çıkaramayacağı bir eylem" dedi. Kendisinin de çocukluktan beri bol bol kitap okuduğunu hatırlatan Yenişehirlioğlu, bir medeniyetin oluşumunda okumanın önemine dikkat çekti. Medeni olmanın ancak akıl ile mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Bahadır Yenişehirlioğlu, "Medeniyetlerin inşasında bize düşen vazife öncelikli olarak gençleri inşa etmektir. Türkiye'nin küresel sömürü medeniyetinin karşısındaki direnişinde muvaffak olabilmesi ve temsil ettiği medeniyetin üstünlüğünü ortaya koyabilmesi için kaybettiği medeniyetinin kodlarını hayata geçirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Programın sonunda Yıldırım'da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getiren Yavuz Bahadıroğlu, katkılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.