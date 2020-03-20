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'Taht Oyunları'nın yazarı, karantinada serinin yeni kitabını yazıyor

ABD'li ünlü yazar George R. R. Martin, dünyaca tanınmış roman serisinin 6'ncı kitabı olan 'Taht Oyunları - Kış Rüzgarları' kitabını, kendini karantinaya aldığı evinde yazdığını açıkladı.

20.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:41
'Taht Oyunları'nın yazarı, karantinada serinin yeni kitabını yazıyor

ABD'li ünlü yazar George R. R. Martin, dünyaca tanınmış roman serisinin 6'ncı kitabı olan 'Taht Oyunları - Kış Rüzgarları' kitabını, kendini karantinaya aldığı evinde yazdığını açıkladı. Milyonlar tarafından beklenen kitabını her gün yazmaya devam ettiğini belirtti ve koronavirüs salgınına ilişkin, "Son birkaç haftada yaşadığım şeyleri daha önce yaşamadım" dedi.

ABD'de 'Taht Oyunları' ismiyle milyonlarca insan tarafından seyredilen dizisi de çekilen roman serisinin 5'inci kitabı 'Ejderhalarla Dans', 2011 yılında yayınlanmıştı. Yazar Martin (71) koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldığını ve serinin 6'ıncı romanını yazdığını açıkladı.

Martin "Yaşım ve fiziksel durumum göz önüne alındığında, (koronavirüs enfeksiyonuna karşı) en savunmasız toplulukta olduğumun farkındayım" dedi. Romanı her gün yazdığını belirten Martin, "Yedi Krallık'ta işler çok tatsız ama gerçek dünyada olabilecekler kadar tatsız değil" sözleriyle koronavirüs salgınına vurgu yaptı. Yazar Martin "Garip günler geliyor. Yaşlı bir insan olarak söylüyorum ki son birkaç haftada yaşadığım şeyleri daha önce yaşamadım" dedi.

George R. R. Martin, serinin yeni kitabının çıkış tarihi hakkında bilgi vermedi, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

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