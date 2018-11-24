Tahta Bavulların Şimdiki Durağı İzmir Park

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında 19 Kasım'da Bornova Belediyesi işbirliği ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen "Şiddetsiz İletişim: Bir Yaşam Dili" isimli interaktif seminerinde açılan #KDN sergisi, 23 Kasım'da ise İzmir Park'ta sergilenmeye başladı.

İNTERAKTİF BİR SERGİ

İzmir Park'ta 7 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekleyen #KDN sergisinde her yaştan bireyin kadına yönelik şiddete karşı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi adına yazdıkları mesajlar yer alıyor.İnteraktif bir sergi olan #KDN'de isteyen herkes konuyla ilgili yazdıkları mesajları SİMKAD'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşabilecekler.

TÜM İZMİR'İ #KDN SERGİSİNE BEKLİYORUZ

SİMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Gencer #KDN sergisiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, 2016 yılından beri kadına yönelik şiddetin son bulması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için #KDN sergisi ve tahta bavulların dolaştığını söyledi. Serginin büyük ses getirdiğini belirten Serpil Gencer, "7'den 70'e herkesin #KDN sergisiyle kadına karşı şiddetin son bulması ve kadınların da erkekler gibi eşit şart ve standartlarda yaşamaları adına birbirinden önemli mesajlar paylaşıldı ve paylaşılmaya da devam edecek" dedi.

Gencer, "Tüm İzmir'i bu önemli ve farkındalık yaratan sergiyi ziyaret etmeye ve mesajlarını internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşmaya davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.