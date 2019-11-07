Haberler » Güncel » Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor

Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor

DİYARBAKIR'da bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik yapan Recep Toğan (27), unutulmaya yüz tutan beşikleri üretip, zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

07.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:15 Tahta beşik geleneği Diyarbakır'da sürüyor

DİYARBAKIR'da bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik yapan Recep Toğan (27), unutulmaya yüz tutan beşikleri üretip, zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

Sur ilçesindeki Marangozlar Çarşısı'nda 6 metrekarelik dükkanında tahta beşik üreten Recep Toğan, 7 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğini 20 yıldır sürdürüyor. Kentte tahta beşik üretimini yapan kendisiyle birlikte 3 ustanın kaldığını söyleyen Toğan, ürettikleri beşikleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini aktardı. Çıraklıktan başladığı mesleğini yapmaktan mutlu olduğunu anlatan Toğan, bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşiklere ilginin her geçen gün azaldığını söyleyerek, "Bu çarşıda 50-60 yıldır marangoz olan büyüklerimiz var. Ancak beşik üreten 3 kişi var. Eskisi gibi kimse pek beşikle ilgilenmiyor. Bu beşikleri İzmir'e İstanbul'a bile gönderiyoruz. Bir beşiği ancak 2 günde üretebiliyoruz. Ama işimi severek yaptığım için sıkılmıyorum. Beşiklerin fiyatı ise 150 ila 400 lira arasında değişiyor" dedi.



Sur, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:04   Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine...
11:04   Öğrencilere "doğru duruş" eğitimi verildi
11:04   Kapadokya'da kaçak tur organizasyonlarına göz açtırılmıyor
11:03   'Halı doktorları' can çekişiyor
11:03   Küçükçekmece'de zihinsel engelli genci öldüren sanık ilk kez hakim karşısında
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
10:56   Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili olarak MEB soruşturma başlattı
10:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
10:24   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çekilmedi, Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var
7.11.2019 11:04:45