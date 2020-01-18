Haberler » Güncel » Tahta köprü çöktü, traktör çaya düştü - Haber

Tahta köprü çöktü, traktör çaya düştü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Yasin Yılmaz (25) traktörüyle tahta köprüden geçerken halat koptu.

18.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:02Tahta köprü çöktü, traktör çaya düştü

DENİZLİ'nin ilçesinde, Yasin Yılmaz (25) traktörüyle tahta köprüden geçerken halat koptu. Traktör çaya düşerken, Yılmaz yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Yılmaz, yönetimindeki plakasız traktörle Geriz mevkisindeki Değirmenvanı Köprüsü'nden geçmeye çalışırken, halatlardan biri koptu. Traktör Dalaman Çayı'na düşerken, Yılmaz atlayıp, kurtulmaya çalıştı. Yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Yasin Yılmaz, Acıpayam, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:40  Kahramanmaraş'ta yapılacak barajla 750 milyon tonluk kömür rezervi ortaya çıkarılacak
20:39  Bakan Yardımcısı İnce: Hainlerin belini kırıp, temizliğine başladık
20:38  Tunus, Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu
20:35  Spor medipol başakşehir - btcturk yeni malatyaspor maçının ardından
20:28  Zeytin hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı
18.01.2020 20:42:49